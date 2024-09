Saarbrücken Wie E-Autos mit das Stromnetz stabilisieren sollen

Zudem müssen die Stromnetze ausgebaut werden, um den zusätzlichen Verbrauch durch eine wachsende Zahl von E-Autos und Wärmepumpen zum Heizen zu bewältigen. Allein die Stadtwerke Saarbrücken Netz AG investiert in den kommenden 20 Jahren rund 400 Millionen Euro, erläuterte deren Vorstandschef Thomas Gebhart. Die Gesellschaft VSE Verteilnetz will in ihre regionalen 110-kV- und 35-kV-Stromnetze bis zum Jahr 2030 etwa 150 Millionen Euro stecken, so deren Geschäftsführer Roman Fixemer. Er betonte jedoch, „dass wir dringend Fachleute benötigen, die das Ganze auch umsetzen können“. Mehrjährige Lieferzeiten zum Beispiel von Strom-Transformatoren seien ein weiteres Problem. Gebhart erinnerte daran, „dass wir nicht nur Elektrotechniker, sondern auch Informatiker brauchen, wenn die Stromversorgung digitalisiert werden soll“.