Mittelstand hält sich zurück Wie der Ukraine-Krieg die Geschäfte der Commerzbank an der Saar verändert

Viele mittelständische Unternehmen in der Region halten sich nach Beobachtungen der Commerzbank an der Saar derzeit mit Investitionen zurück. Als Gründe hierfür nennt Volker Stuckmann als Leiter für Firmenkunden im Saarland und in der Pfalz geänderte Rahmenbedingungen in der Wirtschaft wegen Lieferengpässen, explosionsartig angestiegenen Energiepreisen und Unsicherheiten in Folge des Russland-Ukraine-Krieges. In Maschinen oder Anlagen werde eher selten investiert.