Großtankstelle könnte größte ihrer Art in Deutschland werden Neue Investitionen im Saarland für Wasserstoff- und E-Autos

In Homburg wird eine große Wasserstofftankstelle entstehen. Das teilt der Chef der Autoregion und Branchenexperte Armin Gehl am Mittwoch mit. Die Großtankstelle soll auf Initiative der Autoregion am Autobahnkreuz Homburg an der A 6, von der Abfahrt aus Richtung Saarbrücken kommend, errichtet werden. Geplant, gebaut und betrieben werde die Tankstelle von H2 Mobility, einem Netzwerk von Automobilherstellern und Unternehmen der Ölindustrie. Ziel sei es, vier H2-Tanksäulen für Lkws und zwei für Pkws aufzubauen, so Gehl.