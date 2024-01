Nach 16 Jahren Dieser Wasgau-Markt im Saarland schließt

Ungeachtet dessen suche Wasgau in der Region weiter nach lukrativen Standorten für Neueröffnungen, sagt Woll. Allerdings sei vorerst im Saarland nichts dergleichen geplant. Ein neues Geschäft werde demnächst in Baden-Württemberg eröffnet: in Mannheim. „Wir haben zurzeit 72 Märkte in einem Umkreis von maximal 200 Kilometern um den Firmensitz“, berichtet sie.