Geschäftsführer äußern sich Finanzielle Schwierigkeiten? Globus bezieht Stellung zu Gerüchten und verkauft fünf Filialen

Dieser Schritt sorgte für Aufsehen und viel Beachtung in der Lebensmittel-Branche. Globus kaufte in den letzten Jahren insgesamt 16 ehemalige Real-Märkte. Damit verbunden war die Hoffnung auf wachsende Marktanteile, ein größeres Einzugsgebiet in Deutschland und deutlich mehr Kunden. Doch in einigen Fällen haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt. Ein wachsender Druck bei zahlreichen Menschen zum Sparen, verbunden mit Zukunftsängsten sowie stark gestiegenen Kosten, die die gesamte Lebensmittel-Branche erfasst haben, haben Globus jetzt zu einem spektakulären Schritt veranlasst.