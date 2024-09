Saar-Aussteller bei der IAA Transportation Warum Elektro-Lkws im Saarland aktuell keine Chance haben

72 Prozent der Güter in Deutschland werden mit Lkw transportiert, Tendenz steigend. Dabei verursachen Lastkraftwagen deutlich mehr klimaschädliche Emissionen als die Bahn. Bis 2030 sollen Nutzfahrzeuge ihren CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu 2020 um 45 Prozent verringern – so sehen es die Vorgaben der Europäischen Union vor. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn Anfang dieses Jahres waren in Deutschland 79 000 Lkw mit elektrischem Antrieb zugelassen, aber fast 3,5 Millionen Laster mit Dieselmotor.