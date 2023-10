Regionaler Leitartikel Saarland vor wohl größter Bewährungsprobe

Nüchtern betrachtet läuft es im Augenblick überhaupt nicht rund in der Saar-Wirtschaft. Immer noch weiß keiner, was aus Ford wird. Bei ZF ist die Zukunft über das Jahr 2025 hinaus auch immer noch äußerst unsicher. Trotz anderslautender Bekundungen. Doch der Motor Autoindustrie inklusive der Elektromobilität stockt derzeit gewaltig. Und ob SVolt am Ende wirklich ein Werk in Überherrn baut, daran sind trotz jüngster Versicherungen auch noch Zweifel erlaubt.