Gemeinsame Erklärung : Saarland und Grand Est werben für „Wasserstoffallianz“

Sie haben ein gemeinsames Ziel: Anke Rehlinger, Christophe Arend und Hélène Zannier Foto: Wirtschaftsministerium des Saarlandes

Saarbrücken In einem Brief wenden sie sich Anke Rehlinger (SPD), Christophe Arend und Hélène Zannier an die deutsche und die französische Regierung.

Um die „Wasserstoffallianz“, in der das Saarland und Frankreich die Technologie ausbauen wollen, voranzutreiben, haben die beteiligten Parteien ein gemeinsames Schreiben unterzeichnet. Mit dem Brief wollen Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), Christophe Arend, Mitglied der französischen Nationalversammlung, und seine Kollegin Hélène Zannier bei Regierungsvertretern beider Länder für das Projekt werben.