Wichtiger Arbeitgeber im Hochwald Thyssenkrupp will Arbeitsplätze abbauen – Werk in Wadern-Lockweiler betroffen

Die IG Metall sieht in der Verlagerung von Unternehmensaktivitäten ins Ausland kein überzeugendes Konzept. Der Thyssenkrupp-Konzern verfolge jedoch schon seit längerer Zeit ein nicht mehr nachvollziehbares Konzept. So würden planlos Stellen abgebaut und Sparten verkauft. Zuletzt machte der Teilverkauf des Stahlgeschäftes an einen tschechischen Konzern Schlagzeilen. So soll in diesem Bereich, der Thyssenkrupp über Jahrzehnte geprägt hat, ein Gemeinschaftsunternehmen entstehen, an dem der deutsche Konzern nur noch 50 Prozent hält. Nach Überzugung des Gewerkschafters Dellmann geht es jetzt in eine neue Phase und auch regional ans Eingemachte. Auf dem Spiel stehe „die Zukunft des gesamten Hochwaldes“, warnt er.