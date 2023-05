Gewerkschaft will mehr Lohn im Einzelhandel Keine Einigung bei Tarifverhandlungen – weitere Streiks drohen im Saarland

Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehen in die nächste Runde. „Wir haben uns ohne ein Ergebnis getrennt“, sagte Verdi-Koordinatorin Monika Di Silvestre am Dienstag nach den Verhandlungen. Die Arbeitgeber hätten zwar ein nachgebessertes Angebot vorgelegt. Das sei angesichts der hohen Inflation allerdings nicht ausreichend. Die Gespräche sollen am 22. Juni fortgesetzt werden.