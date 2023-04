Vor 25 Jahren eröffnete Victor's Fine Dining by Christian Bau Sternekoch Christian Bau über saarländische Küche, Vorzüge Frankreichs – und Höhen und Tiefen im Leben

Am 1. April 2023 wird das Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig 25 Jahre alt. Der im Schwarzwald geborene Bau war zuvor bereits in namhaften Restaurants. Wie zum Beispiel der „Talmühle“ in Sasbachwalden im „Le Canard“ in Offenburg und schließlich in der „Schwarzwaldstube“ der „Traube Tonbach“ in Baiersbronn. Dann aber führte ihn sein Weg ins Saarland. Im Schloss Berg erkocht er sich drei Michelin-Sterne und fünf Kochhauben vom Gault&Millau. Seit nun 25 Jahren steht Christian Bau dort in der Küche. Die SZ traf ihn zum Interview.