Maßnahmen gegen Ausirkungen der Corona-Pandemie : Land stellt 30 Millionen für Unternehmen in Aussicht

Saarbrücken Die Maßnahmen gehen der IHK nicht weit genug.

Die saarländische Landesregierung hat für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige ein Soforthilfeprogramm angekündigt, das Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Donnerstag vorgestellt haben. Darin enthalten sind ein Krisengeld von 30 Millionen Euro, das das Land zur Verfügung stellen will, Steuerstundungen, um Liquidität in den Unternehmen zu halten, außerdem soll das bereits vorbereitete Kreditprogramm von zehn Millionen auf 25 Millionen aufgestockt werden. Das Kabinett soll das Paket am Dienstag verabschieden. Das Programm, so Rehlinger, soll den Zeitraum überbrücken, bis ein erwartetes Bundesprogramm greife.