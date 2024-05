Völklingen, Quierschied und Bexbach Warum sich die Steag-Kraftwerke im Saarland aktuell in einer misslichen Lage befinden

Die saarländischen Kraftwerke des Essener Energiekonzerns Steag in Völklingen, Quierschied (Weiher 3) und Bexbach sind seit 1. April wieder in der Netzreserve. Dies bedeutet, dass sie nur noch dann laufen, wenn sie vom Übertragungsnetzbetreiber – für das Saarland ist das Amprion – angefordert werden, um das Stromnetz zu stabilisieren. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die wachsende Zahl der Windräder im Norden Deutschlands viel Strom erzeugen, die Kapazität des Übertragungsnetzes aber nicht ausreicht, um den Strom in den Süden zu bringen, wo er gerade gebraucht wird. Diese Funktion der Stromnetz-Feuerwehr müssen die Kohlekraftwerke der Steag erfüllen, weil die Bundesnetzagentur (BNetzA) sie als systemrelevant eingestuft hat.