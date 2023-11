Förderung aus Berlin untersagt „Das werden wir nicht durchhalten“ – Saar-Stahlindustrie bangt um ihre Zukunft

Und als wäre das alleine nicht schon ein Desaster, stellt Weber zugleich klar: „Aus meiner Sicht gibt es auch keinen Plan B für die saarländische Stahlindustrie.“ Denn mit der heute herkömmlichen Methode, Stahl zu produzieren, komme man auch nicht mehr weiter. Heute müsse man wegen politischer Vorgaben zum Umwelt- und Klimaschutz Geld zahlen für das in der Produktion entstehende CO 2 . Das wiederum verursache in den saarländischen Stahlunternehmen künftig Mehrkosten von über 800 Millionen Euro. „Das werden wir nicht durchhalten. Ganz klar. Insofern kann es keinen Plan B geben. Da die politische Regulierung zum Umgang mit CO 2 nun einmal so ist, bleibt uns nichts anders übrig, als umzustellen auf die Produktion von CO 2 -freiem grünen Stahl. Und deshalb beschäftigen wir uns auch nicht mit einem Plan B. Es gibt keine Alternative“, betont Weber.