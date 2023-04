Ingenieure von Saarstahl und Dillinger zur Strom-Situation Stahlbranche braucht künftig mehr Strom als das ganze Saarland heute – so soll es funktionieren

Die saarländische Stahlindustrie, das lässt sich ohne Übertreibung sagen, steht vor einer technischen Revolution. „Wir haben ein Projekt vor der Brust, wie es in 400 Jahren Stahlindustrie an der Saar noch nicht gestemmt wurde“, sagt Michael Marion, bei der Stahl-Holding-Saar (SHS) – also der Muttergesellschaft von Saarstahl und Dillinger – zuständig für die Energie.