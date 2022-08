Vergleich der Bundesländer : Laut Studie von Ernst & Young: Stärkste Erhöhungen bei Grundsteuer im Saarland

Stuttgart/Saarbrücken Im Saarland ist einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young zufolge die Steuerbelastung aus der Grundsteuer zuletzt im Bundesländervergleich am stärksten gestiegen. Hier die wichtigsten Ergebnisse der Studie.

Bundesweit erhöhten im vergangenen Jahr etwa acht Prozent der Kommunen die Grundsteuer, konkret den Hebesatz zur Grundsteuer B, wie aus einer am Freitag verbreiteten Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht. Die meisten Erhöhungen gab es demnach im Saarland, wo 17 Prozent der Kommunen den Satz heraufsetzten. Auch auf Fünf-Jahres-Sicht gab es die meisten Steuererhöhungen an der Saar, wo 77 Prozent aller Städte und Gemeinden seit 2016 mindestens einmal die Steuer nach oben setzten.

Im Bundesschnitt liegt die Grundsteuer bei 175 Euro

Am meisten Grundsteuer mussten laut EY die Menschen in Nordrhein-Westfalen bezahlen, wo im Durchschnitt 216 Euro pro Kopf an die Gemeindekasse überwiesen werden mussten. Bundesweit lag der Wert bei 175 Euro, im Saarland bei 166, am niedrigsten war er in Brandenburg mit 110. Beim Vergleich der durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B, die auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben und von Eigentümern bezahlt beziehungsweise auf Mieter umgelegt wird, liegt das Saarland mit 439 unter den 13 Flächenländern auf Rang drei. An der Spitze lag Nordrhein-Westfalen (551), auf den geringsten Wert kam Schleswig-Holstein (343).