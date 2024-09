Großes Plus bei Baufinanzierungen Saar-Sparkassen ziehen positives Halbjahresfazit – viel Hilfe bei Festen und Vereinen

Was auch an der nach wie vor hohen Dichte an Sparkassen-Filialen im gesamten Saarland liege, so Hoffmann-Bethscheider. „Wir sind in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales gut aufgestellt.“ Die Beteiligung reiche etwa vom Landesturnfest in Völklingen und den Basketball-Schulmeisterschaften über kulturelle Veranstaltungen wie der St. Ingberter Pfanne, dem Burg-Open Air in Illingen, den Tagen Alter Musik in Saarbrücken oder auch den Jazz-Tagen in St. Wendel. Bis hin zur Unterstützung von Festen wie dem Webenheimer Bauernfest oder auch dem Seefest am Bostalsee. Auch zahlreiche Vereine und freiwillige Feuerwehren würden in ihren Aktivitäten unterstützt. Zugleich betont Hoffmann-Bethscheider: „Das alles ist keine Selbstverständlichkeit, aber keine Sparkasse wird sich aus dem Sponsoring zurückziehen.“