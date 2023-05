Zuwanderung Barke hat recht: Darum sollte das Saarland mehr auf Ausländer setzen

Im Saarland sind ausländische Mitbürger schon seit Generationen eine Stütze der Gesellschaft. Sie haben die Region mit aufgebaut im Hin und Her zwischen Frankreich und Deutschland. Ob in Industrieunternehmen, als selbstständige Unternehmer oder zudem auch als Mitglied in vielen Vereinen. Ford, der Bergbau und auch die Stahlindustrie hätten ohne deren Beitrag ihren Aufschwung so nicht nehmen können.