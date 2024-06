Künftige Energieversorgung Wasserstoff-Strategie im Saarland – Arbeitskammer richtet dringende Mahnung an die Regierung

Saarbrücken · Zahlreiche Fragen in der regionalen Wasserstoff-Strategie des Saarlandes sind bisher nicht geklärt, kritisiert die Arbeitskammer in ihrem Bericht an die Regierung des Saarlandes 2024. Was darin konkret gefordert wird.

19.06.2024 , 16:46 Uhr

Bisher gibt es erst eine Wasserstoff-Tankstelle in Saarbrücken-Gersweiler, eine weitere steht auf dem Betriebsgelände von Bosch (unser Bild). Die Arbeitskammer fordert mehr Tempo, um im Saarland die Nutzung von Wasserstoff in immer mehr Bereichen attraktiv zu machen. Foto: Thomas Sponticcia

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft