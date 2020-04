Soforthilfe in Corona-Krise : Saarland stellt 82 Millionen Euro für mittelständische Unternehmen bereit

Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Saarland will für Unternehmen zwischen 11 und 100 Mitarbeitern, die wegen der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind, 82 Millionen zur Verfügung stellen. Das kündigten Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Finanzminister Peter Strobel (CDU) am heutigen Dienstag an.

Laut Rehlinger könnte damit potenziell über 24 000 Unternehmen geholfen werden, die bis zu 190 000 Saarländern einen Arbeitsplatz bieten.