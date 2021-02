Bußgelder bis 10 000 Euro vorgesehen : Rehlinger: Werbeverbot kommt

Saarbrücken Warenhäuser, die trotz Lockdown öffnen dürfen, sollen nicht mehr für Mode oder Blumen werben dürfen. Bei Missachtung droht ein Bußgeld bis zu 10 000 Euro.

Wie bereits erwartet, will das Saarland nun ein Werbeverbot für Produkte, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, beschließen. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Das Verbot soll für alle Handelsbetriebe gelten, die nach dem sogenannten Schwerpunktprinzip während des Lockdowns ohne Einschränkungen ihr Warensortiment anbieten dürfen – also etwa auch Schmuck oder Kleidung – solange der Lebensmittelhandel ihr Schwerpunkt ist. Das Verbot soll im Ministerrat am kommenden Dienstag beschlossen werden, kündigte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger an. Inkrafttreten werde es demnach am 22. Februar. Zwar hatten sich die Warenhäuser Mitte Januar bereit erklärt, freiwillig auf solche Werbung zu verzichten, diese Selbstverpflichtung jedoch nicht umfassend umgesetzt.