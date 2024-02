Wer teilnehmen darf Saarländerinnen und Saarländer sollen bei Bürgerforen zum Strukturwandel ihre Sorgen äußern können

Um zu erfahren, wo die Saarländer der Schuh drückt, wollen Nägele und das Bündnis als erstes vier Bürgerforen organisieren, an dem jeweils 50 ausgewählte Frauen und Männer teilnehmen sollen. Diese sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Klartext reden und sagen, „was ihnen am Saarland gefällt, aber auch, was man besser machen könnte und wie sie sich die Zukunft des Landes vorstellen“, so Nägele. Damit diese Gesprächskreise nicht in Quasselrunden abgleiten, sollen Experten die Foren mit Informationen versorgen und die Gespräche moderieren. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Strukturkonferenz des Landes behandelt werden, die Ende des Jahres stattfindet. Am Montag ging die erste Veranstaltung dieser Art über die Bühne (wir berichteten).