Im Saarland wird Sicherheit produziert Neue Panzerproduktion in Freisen: Verteidigung ist kein schmutziges Geschäft

Wolfspeed verzögert, SVolt unsicher, ZF in harter See. Das Saarland kann wahrlich gute Nachrichten gebrauchen. Nach der Ankündigung einer Großinvestition von Vetter Pharma in Saarlouis brachte der gestrige Tag den zweiten Lichtblick des Jahres am Wirtschaftshimmel. Die Ankündigung, den Nachfolger des Transportpanzers Fuchs bei KNDS in Freisen zu bauen, bedeutet nicht nur rund 200 neue Jobs, es stärkt das Saarland auch als Standort der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die vor allem im Landkreis St. Wendel eine tragende Säule der Wirtschaft ist. Und eine besonders solide: Denn bei HIL, Diehl und KNDS geht es um das, was die Politik gerne als „gute Arbeit“ bezeichnet – anständig bezahlte, sichere Jobs.