Neuer ADAC-Tipp für Kunden Zwei neue Spritsorten an Tankstellen – doch es gibt ein Problem im Saarland

Auch bei der Suche nach entsprechenden Tankstellen in einigen der größten deutschen Städte findet man bislang bei Clever Tanken noch relativ wenige, die die neuen Dieselkraftstoffe anbieten. So waren es zum Beispiel im 25-Kilometer-Umkreis von München fünf Tankstellen, drei in Hamburg und zwei in Stuttgart. In München lagen dabei die Preise für HVO-Diesel zwischen 1,689 Euro und 1,759 Euro pro Liter und damit rund 10 Cent teurer als Diesel B7. In Stuttgart musste man für HVO-Diesel zwischen 1,669 Euro und 1,699 Euro pro Liter bezahlen und damit etwa 15 Cent mehr pro Liter als für Diesel B7. In Hamburg war der Unterschied noch etwas größer und lag bei 20 Cent pro Liter (HVO-Diesel zwischen 1,749 und 1,789, günstigste Tankstellen für Diesel B7 ab 1,559 Euro / alle Preisstände vom 6. Juni gegen 11.20 Uhr).