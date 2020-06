Saarbrücken/Mainz : Saarland verbucht größten Zuwachs an E-Ladesäulen

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Saarbrücken/Mainz In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Ladesäulen für E-Autos innerhalb eines Jahres so stark gestiegen wie im Saarland. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stieg die Zahl von 65 im Mai vergangenen Jahres auf 175 dieses Jahr – ein Plus von 169 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Deutlich mehr Ladesäulen gab es auch in Rheinland-Pfalz. Dort wurden Ende April 1209 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos gezählt, im Vergleich zu 659 Ladesäulen ein Jahr zuvor – ein Plus von 83 Prozent. Beide Bundesländer liegen damit über dem Bundesdurchschnitt von 60 Prozent Zuwachs.

In absoluten Zahlen hat laut BDEW aber weiterhin Bayern die Nase vorn mit 6353 Ladepunkten, vor Baden-Württemberg (4950), Nordrhein-Westfalen (4476) und und Niedersachsen (2501). Deutschlandweit konnten Fahrer von E-Autos an 27 730 öffentlichen Ladepunkten Strom zapfen.