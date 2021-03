Unter neuem Dach : Saarland Lebensversicherung stellt sich neu auf

Saarbrücken Rückwirkend soll die Gesellschaft mit anderen Anbietern verschmelzen. Für die Versicherten ändert sich nichts.

„Wir bekennen uns klar zum Lebensversicherungsgeschäft“, erläutert Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands Versicherungskammer. „Bereits in den vergangenen zehn Jahren sind wir stärker gewachsen als der Markt. Um für unsere Kunden und Vertriebspartner auch in Zukunft starke Leistungen zu bringen, werden wir die drei Lebensversicherer in einer nachhaltig sehr gut aufgestellten Gesellschaft bündeln. Dadurch stärken wir zugleich den Vertrieb in den Regionen.“ Auch die Saarland Versicherungen sehen in der Altersvorsorge einen stetig wachsenden Markt. Als regionale Versicherer wolle man diese Entwicklung nutzen und so auch die Marktposition weiter ausbauen.