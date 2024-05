Lange Wartezeit für Bescheinigung Grenzgängerin verärgert über Finanzamt: Das sagt das Finanzministerium

Knapp 13 000 Menschen pendeln jeden Tag von Lothringen ins Saarland zum Arbeiten. So auch Elvira Klassen, die im vergangenen Jahr aus Heiligenhaus bei Essen ins französische Holving gezogen ist. Ihre Arbeitsstelle liegt in Neunkirchen. Grenzgänger zahlen ihre Steuer am Wohnort. Das heißt, Klassen muss die Einkünfte aus ihrer Tätigkeit im Saarland in ihrer französischen Steuererklärung angeben und dafür ist ihr Lohn in Deutschland steuerfrei. Damit der Arbeitgeber eines Grenzgängers die entsprechende Steuer nicht vom Gehalt abzieht, muss ihm der Arbeitnehmer eine Grenzgängerbescheinigung (Vordruck Nummer 5011) vorlegen, die ihm das Finanzamt ausgestellt hat.