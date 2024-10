Probleme in der Metallbranche Seit einem Monat Kurzarbeit – so sieht es derzeit bei Maschinenbauer Hydac aus

Herbe Umsatzeinbußen macht das Management bei Hydac in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) dafür verantwortlich, dass kein Weg mehr an entsprechenden Kürzungen vorbeiführte. So schickte der Maschinenbauer bereits Anfang September die ersten Beschäftigten in Kurzarbeit. Doch das sollte noch nicht alles sein. Mit weiteren Maßnahmen will die Geschäftsführung die wirtschaftlichen Einbrüche meistern, die die gesamte Metallbranche erfasst haben.