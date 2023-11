Wasserstoff-Netz ins Saarland Saarland kommt früh ans nationale Wasserstoff-Versorgungsnetz – die Details

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) hat am Dienstag in Berlin seine Pläne für ein nationales Wasserstoff-Versorgungsnetz vorgestellt. Mit einer positiven Nachricht für das Saarland. Die Region wird offensichtlich von Anfang an an dieses Versorgungsnetz angeschlossen. Das wiederum bringt nach Überzeugung von Frank Gawantka, Geschäftsführer des regionalen Netzbetreibers Creos Deutschland mit Sitz in Homburg, „große Vorteile“ mit sich, wie Gawantka der SZ sagte.