Wasserstoff an der Saar Saarland zündet nächste Stufe in der Wasserstoff-Strategie

Das Saarland will möglichst schnell ein landesweites Netz mit Wasserstoff für die Versorgung von Industriebetrieben auf die Beine stellen. Erste Grundlagen hierfür sind bereits gelegt. So plant der Energieversorger Creos mit Hochdruck das erste regionale Netz, von dem zunächst die Dillinger Hütte und Saarstahl als Großabnehmer profitieren sollen. Diese Unternehmen stehen am stärksten unter Druck, weil sie schon 2027 mit der Produktion von CO 2 freiem grünen Stahl beginnen wollen. Auch nach den Maßgaben der Politik, die bereits bis 2030 klare Maßstäbe zum Erreichen des Klimaschutzes festgelegt hat.