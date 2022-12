„Verheerendes Signal“ : IHK übt scharfe Kritik am Haushaltsentwurf der Landeshauptstadt Saarbrücken

Saarbrücken Die IHK im Saarland hat am Freitag deutliche Kritik am Haushaltsentwurf der Landeshauptstadt geäußert. Vor allem die Beherbergungssteuer sei ein „verheerendes Signal“.

IHK Saarland: „Verheerendes Signal für Hotelgewerbe“

„Die Einführung einer Beherbergungssteuer wäre ein verheerendes Signal für das Hotelgewerbe in Saarbrücken. Das ist ein Schlag ins Gesicht ausgerechnet der Branche, die ohnehin mit die größten Lasten der Corona-Pandemie schultern musste“, kritisierte Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer der IHK Saar in der Mitteilung am Freitag. Die ohnehin schon unterdurchschnittliche Gewinnmarge der Hotelbetriebe würde sich weiter verschlechtern. Denn: „Vielen von ihnen wird es angesichts der gestiegenen Preissensibilität der Kunden nicht möglich sein, die Mehrkosten an ihre Gäste weiterzugeben. Dies würde das Vertrauen der Investoren, die jüngst in neue Hotelprojekte investiert haben, erheblich erschüttern“, sagte Thomé weiter. Die Beherbergungssteuer wäre deshalb eine schwere Hypothek für den Standort Saarbrücken. Der aktuelle Haushaltsentwurf dürfe deshalb in der jetzigen Form nicht verabschiedet werden und die Steuer müsse ersatzlos gestrichen werden, so die Forderung der IHK.