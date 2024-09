So reagieren die Arbeitgeber IG Metall fordert 7 Prozent mehr Lohn im Saarland

In Kürze beginnen die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie im Saarland. Die Forderungen der IG Metall belaufen sich im Kern auf sieben Prozent mehr Lohn und eine überproportionale Steigerung der Vergütung der Azubis. Das sei eine Forderung, „die aus der Zeit gefallen ist“, so Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar). Bei den Tarifverhandlungen, die für die Mittelgruppe (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen) am 13. September starten, wird der ME Saar für die Seite der Arbeitgeber am Verhandlungstisch sitzen.