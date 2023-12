Produktion in Dillingen und Völklingen wird stillliegen Kommt der Förderbescheid für grünen Stahl? Saarland-Besuch von Habeck mit Hochspannung erwartet

Völklingen · Robert Habeck ist am Montag zu Gast in Völklingen. Mit Spannung wird erwartet, was er Neues zur Förderung des Mega-Projekts grüner Stahl sagen wird. Was Saarstahl und die Dillinger Hütte sich vom Bundeswirtschaftsminister erhoffen.

08.12.2023 , 21:02 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt am Montag ins Saarland, um sich dem Gespräch mit Stahlarbeitern von Saarstahl und der Dillinger Hütte zu stellen. Erwartet wird mit Hochspannung, ob er bereits den Förderbescheid für das Mega-Projekt grüner Stahl im Saarland „im Gepäck“ hat. Oder zumindest einen klaren Fahrplan präsentieren kann, wann der Förderbescheid konkret vorliegt und, wie es dann im Einzelnen mit der Verwirklichung der umfangreichen Baumaßnahmen in Dillingen und Völklingen weitergeht.