„Dann wäre das Saarland sicher weg“ : Hitzige Debatte im Landtag über Transformationsfonds

Stephan Toscani (CDU) attackierte die SPD-Landesregierung wegen des Transformationsfonds. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In seinen Sitzungen am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag stimmt der saarländische Landtag sowohl über den drei Milliarden schweren Transformationsfonds als auch über den Haushalt für 2023 ab. In der Debatte wurde es hitzig.

Die zweitägige Haushaltsdebatte des saarländischen Landtages ist am heutigen Mittwoch mit harter Kritik aus der Unions-Opposition gestartet. Oppositionsführer Stephan Toscani (CDU) ging mit der SPD-Alleinregierung hart ins Gericht. Nach einem halben Jahr im Amt sei keine Leitidee der Landesregierung erkennbar.

CDU über SPD: „Schulden, Schulden und sonst gar nichts“

Die Leitidee der SPD seien „Schulden, Schulden und sonst gar nichts.“ Wer das Saarland liebe, eine Anspielung auf den Wahlslogan der SPD, der treibe es nicht in den Teufelskreis der Überschuldung. „Die SPD zockt mit der Zukunft unseres Landes“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Die Debatte dreht sich um den umstrittenen drei Milliarden schweren Transformationsfonds, den die Landesregierung plant und noch heute auf den Weg bringen will. Damit dieser verfassungsgemäß wird, muss zunächst eine „außergewöhnliche Notlage“ festgestellt werden. Dass diese vorliegt, darin sind sich beide Fraktionen einig. Allerdings gehen die Begründungen weit auseinander.

Uneinigkeit, warum „außergewöhnliche Notlage“ herrscht

Die CDU-Fraktion findet, dass es nicht vertretbar sei, den Ukraine-Krieg als Grundlage für die Verschuldung der nächsten zehn Jahre zu nehmen. Die Oppositionspartei begründet die Notlage daher mit den Folgen des Klimawandels, die das Saarland mit seiner Abhängigkeit von Stahl und Automobilindustrie überproportional beträfen.

Die SPD hält diese Begründung allerdings nicht für tragfähig, weil es keine neue Entwicklung sei. Sie stützt die Notlage daher auf den Ukraine-Krieg und den damit einhergehenden Energiepreisschock. Commerçon führt die Investitionen in die saarländische Stahlindustrie als Paradebeispiel an.

CDU hält eine Milliarde für ausreichend - SPD weist Kritik zurück

Außerdem herrscht Uneinigkeit über die Höhe der nötigen Verschuldung. Die CDU hält eine Neuverschuldung von einer Milliarde Euro für ausreichend und generationengerecht. Toscani kritisierte zudem, dass Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) weder konkrete Zusagen aus Brüssel, noch aus Berlin präsentieren könne. Wenn der Strukturwandel an der Saar ein Lackmustest für das Gelingen der Transformation in ganz Deutschland sei, wie Rehlinger und Finanzminister Jakob sagten, dann brauche es auch überproportionale Zuwendungen aus dem Bund. Toscani forderte: „Wir wollen mehr als das, was jeder bekommt.“