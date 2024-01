Jahresgespräch Saar-Handwerk und Kammer kämpfen um besseres Image

Oft wochenlange Wartezeiten auf einen Termin beim Handwerker wegen Fachkräftemangel und inflationsbedingt immer höhere Stundensätze auf den Rechnungen: Das Saar-Handwerk und seine Kammer als höchstes Selbstverwaltungsorgan wollen in nächster Zeit vor allem ihr Image verbessern und die Fachkräftesicherung für meisterhafte Leistungen vorantreiben. Das hat der neue Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK), Jens Schmitt, am Freitag auf seiner ersten Jahrespressekonferenz in Saarbrücken angekündigt. Zudem, so sagte er, wolle er das Vertrauen in die Kammer als erste Anlaufstelle für die Mitgliedsbetriebe stärken, mit Angeboten wie der HWK-Unternehmensberatung, Rechtsberatung, Ausbildungsberatung und Weiterbildungsprogrammen.