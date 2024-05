„Politik konzentriert sich zu stark auf die Industrie“ HWK-Hauptgeschäftsführer sieht einige Gefahren für das saarländische Handwerk

Kammer-Hauptgeschäftsführer Jens Schmitt sieht jedoch einige Gefahren, auf die die Politik in Berlin sowie an der Saar jetzt schnell nach überzeugenden Antworten suchen müsse. So könne man sich den Gedanken abschminken, dass die von der Politik gewollte Klima- und Energiewende ohne das Handwerk auch nur eine Aussicht auf Erfolg habe. Das Gleiche gelte auch für die Mobilitätswende. Vor allem sieht die Handwerkskammer derzeit bei den Fördermaßnahmen ein Ungleichgewicht zu Gunsten der Industrie. Dagegen brauche sowohl Deutschland insgesamt als auch das Saarland eine „mittelstandsgerechte Wirtschaftspolitik. Die Politik ist gefordert, sich bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen und der Transformation der Wirtschaft hin zu neuen Technologien und Produkten nicht einseitig zu sehr auf die Industrie zu fokussieren“, so Hauptgeschäftsführer Schmitt. Das Saarland müsse insbesondere seine Infrastruktur verbessern: von einer guten Erreichbarkeit bis hin zu etlichen Fortschritten in der Digitalisierung.