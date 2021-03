Vor Testpflicht bei Einreisen aus Frankreich : Saar-Unternehmen haben sich alle 100 000 Schnelltests für Grenzpendler bereits reserviert

Die 100 000 Corona-Schnelltests, die die Landesregierung den Firmen und Handwerkern im Saarland für ihre Mitarbeiter aus Frankreich kostenlos zur Verfügung stellt, sind bereits alle abgerufen. Wie ein Sprecher der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) mitteilte, waren die Tests schon am Montagmittag vergriffen.

Hintergrund für den großen Ansturm auf die Tests ist die Einstufung des an das Saarland angrenzenden französischen Départements Moselle als Virusvariantengebiet durch die Bundesregierung. Ab Dienstag müssen Menschen, die aus dem Département in Deutschland einreisen, einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch Grenzpendler, die in Frankreich wohnen und in Deutschland arbeiten, sind davon nicht ausgenommen.