IHK schlägt Alarm Arbeitskräftemangel wird im Saarland jetzt akut – das sollte die Landesregierung tun

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) schlägt einmal mehr Alarm. Nach ihrer jüngsten Umfrage unter Saar-Betrieben ist der Arbeits- und Fachkräftemangel im Saarland inzwischen so erschreckend hoch, dass immer mehr Betriebe Aufträge ablehnen oder stornieren müssen. Zunehmend zweifeln auch Saar-Betriebe daran, über einen längeren Zeitraum überleben zu können. Sozusagen „hilfeschreiend“ ruft die Kammer nach der Landesregierung. Sie soll in ihrer „Zukunftsstrategie“ eine klare Priorität in der Gewinnung von Fachkräften setzen.