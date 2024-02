Steuer-Millionen für Saar-Wasserstoffnetz EU gibt grünes Licht für Saar-Wasserstoffnetz – was das jetzt heißt

Noch knallen die Sektkorken nicht in den Chefetagen des saarländischen Energieversorgers Creos sowie bei der Dillinger Hütte und Saarstahl. Doch das für das Überleben der saarländischen Stahlindustrie so wichtige Versorgungsnetz mit Wasserstoff zur Produktion von grünem Stahl rückt ein deutliches Stück näher. Es soll 2027 zur Verfügung stehen. Dann wollen die Saar-Hütten mit der Produktion von grünem Stahl beginnen. Zugleich ist der bis dahin laufende Neubau von Anlagen und die komplette Umstellung der Produktion im laufenden Betrieb mit rund 3,5 Milliarden Euro die größte Investition in der Geschichte der saarländischen Stahlindustrie.