Steinkohle-Verstromer : „Die Aufspaltung des Konzerns ist für uns eine große Chance“ – wie Steag „grüner“ werden will

Anke Langner und Ulrich Sigel, die Geschäftsführer der Steag New Energies. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Essen Der Essener Energiekonzern Steag, der vor 85 Jahren gegründet worden war, um die im Ruhrgebiet geförderte Steinkohle in Kraftwerken zu verstromen, wird „grüner“. Dazu soll die Unternehmens-Tochter Steag New Energies (SNE) mit Sitz in Saarbrücken einen wichtigen Beitrag leisten.