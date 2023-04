Frauen in Handwerksberufen Diese Saarländerinnen haben ihren Traumjob auf dem Bau gefunden

„Traut euch und lernt ein Handwerk!“ Marie Kreutzer will jungen Frauen, die vor der Berufswahl stehen, Mut machen. Nach ihrem Abi hat sie eine Ausbildung zur Zimmerin begonnen, ist derzeit im zweiten Lehrjahr. Neben der Arbeit im Betrieb bei der Zimmerei Zimmer und Weber in Losheim am See, besucht die 18-Jährige auch das Ausbildungszentrum der AGV Bau Saar in Saarbrücken. Dort gehört sie einer Minderheit an. Denn von den derzeit rund 650 Auszubildenden, die im bauwirtschaftlichen Berufsförderungswerk lernen, sind nur 18 Frauen.