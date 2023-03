Entscheidung könnte schwere Konsequenzen haben Warum wir uns im Saarland gegen das Verbrenner-Aus stemmen sollten

Der Umbruch des Autolandes Saar ist in vollem Gange. Die Zulieferer bereiten sich auf die Zeit nach 2035 vor, wenn in Europa der Verbrennungs-Motor durch den Elektro-Antrieb abgelöst werden soll. Dazu zählen Bosch mit seiner Wasserstoff-Kompetenz oder Thyssen-Krupp Automotive Body Solutions mit Leicht-Karosserien für E-Autos. Am Dienstag hat sich außerdem der Beirat des Transformationsfonds konstituiert, der die Regierung dabei beraten soll, wohin die drei Milliarden Euro fließen sollen, die das Saarland ausgeben will, um den Strukturwandel zu bewältigen.