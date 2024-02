Saar-Arbeitskammer mit Forderung Das muss sich im Saarland ändern, damit Autohersteller längerfristig bleiben

Die einen gehen, die anderen kommen. Ford bricht seine Zelte im Saarland ab, während sich der US-Chiphersteller Wolfspeed mit einer Chipfabrik engagieren will. Doch was brauchen künftige Hoffnungsträger wie Wolfspeed und die heute an der Saar ansässigen Industrieunternehmen künftig an Voraussetzungen, damit sie auch längerfristig bleiben anstatt abzuwandern? Unser Foto zeigt die Vorstellung der Wolfspeed-Pläne in Ensdorf am 1. Februar 2022 mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wolfspeed-Chef Gregg Lowe.

Foto: Ruppenthal