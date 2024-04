Regionaler Leitartikel Wasserstoff Saarland kann Autoindustrie locken

Das Saarland hat eine einmalige Chance. Es kann zur Modellregion für Wasserstoff werden. Und dies längst nicht nur für die Stahlindustrie, sondern auch für die Autobranche. Schon seit längerer Zeit versucht zum Beispiel Bosch in Homburg mit Erfolg Fuß zu fassen bei der Herstellung von Komponenten für die Brennstoffzelle. Bosch-Manager Michael Reinstädtler, der das Mega-Thema Wasserstoff mit seinem Team vorantreibt, sieht die Chance, Autohersteller aus dem In- und Ausland stärker an die Saar zu locken, wenn sie in dieser überschaubaren Region neue Wasserstoff-Fahrzeuge als Lkw und Pkw, aber auch Neuentwicklungen testen können. Was fehlt, sind die Wasserstoff-Tankstellen, nicht nur im Saarland, sondern bundesweit.