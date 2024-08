Ministerin will Autoverkehr stark reduzieren Autobranche läuft Sturm gegen Verkehrs-Pläne im Saarland: „Schlag ins Gesicht“

Die Kritik an der Ankündigung von Verkehrsministerin Petra Berg zur Verkehrswende im Saarland reißt nicht ab. Die SPD-Politikerin will den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehr bis zum Jahr 2030 von aktuell 55 Prozent auf dann 40 Prozent reduzieren. Zudem sollen sich die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verdoppeln.