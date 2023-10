Brownfield-Kataster vorgestellt Saarland analysiert Luftbilder mit KI – und identifiziert potenzielle Industrieflächen

Luftaufnahmen sollen dem Saarland künftig dabei helfen, ungenutzte Industrieflächen zu erkennen und so schneller für eine Folgenutzung sorgen. Es sei wichtig, bevor Firmen vom Markt verschwinden und Flächen lange brach liegen, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen, um so die Weichen für die Zukunft zu stellen, sagte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Montag in Homburg. „Wir wollen frühzeitig Raum schaffen, für diejenigen, die in dieses Land investieren wollen“, sagte Barke.