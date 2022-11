Auch Saar-Firmen wären „massiv betroffen“ : Alarm in der Industrie wegen Wegfall von Zuschüssen für den Bahntransport

Der Wegfall staatlicher Millionenzuschüsse für den Güterverkehr auf der Schiene sorgt für Proteste bei Industrie und Gewerkschaft. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Saarbrücken/Berlin Der Bund will Millionen Euro an Zuschüssen für den Gütertransport auf der Schiene kürzen. Dagegen erhebt sich Protest in der Industrie und seitens der Gewerkschaft EVG. Was droht damit dem Straßenverkehr?