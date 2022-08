Lebensmittelkontrollen : 1800 Euro Bußgeld für Imbissbetrieb im Saarland wegen Hygienemängeln

In den 850 Imbissbetrieben im Saarland können Gäste guten Gewissens ihren Hunger stillen. Bei 836 Kontrollen in den vergangenen eineinhalb Jahren entdeckten die Kontrolle der Lebensmittelüberwachung des Landesamtes für Verbraucherschutz keine gravierenden Hygienemängel. Foto: Getty Images/AleksandarGeorgiev

Saarbrücken Das Landesamt für Verbraucherschutz im Saarland berichtet über Ergebnisse seiner Kontrollen in Imbissbetrieben in den vergangenen Monaten. Woran es den Betrieben in seltenen Fällen mangelt.