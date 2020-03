Landesregierung stellt 30 Millionen zur Verfügung : Kleinunternehmer im Saarland können jetzt Soforthilfe beantragen

Saarbrücken Das angekündigte Soforthilfe-Programm der saarländischen Landesregierung ist beschlossen. Kleinunternehmer können seit 16 Uhr Anträge einreichen.

Der saarländische Ministerrat hat am Dienstag das Soforthilfe-Programm beschlossen, das Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Finanzminister Peter Strobel (CDU) am vergangenen Donnerstag angekündigt hatten. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilt, ist das Antragsformular ab sofort auf der Webseite http://www.corona.wirtschaft.saarland.de verfügbar. Wirtschafts-Staatssekretär Jürgen Barke verspricht sehr schnelle Bearbeitung: „Wir haben ein Team von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebildet. Wir wollen Anträge innerhalb einer Woche bescheiden, dann wird das Geld ausgezahlt.“

Die Landesregierung stellt ein Krisengeld von 30 Millionen Euro zur Verfügung. Es richtet sich an Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige, die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Lage geraten sind. Antragsberechtigt sind Unternehmer, die nicht mehr als 700 000 Euro Umsatz beziehungsweise eine Bilanzsumme von 350 000 Euro erwirtschaften und weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Bilanzsumme und liegt zwischen 3000 und 10000 Euro. Um den Zugang einfach zu machen, sollen möglichst wenig Nachweise erforderlich sein. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden, vorausgesetzt, alle Angaben sind korrekt. Im Saarland gibt es dem Finanzministerium zufolge etwa 35 000 Betriebe mit insgesamt 55 500 Mitarbeitern in dieser Größenordnung.