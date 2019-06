Tagung in der IHK : Automobilhandelstag in Saarbrücken

Saarbrücken Um Herausforderungen und Perspektiven der Automobil-Branche im Saarland dreht sich der „Saarländische Automobilhandelstag“ am Dienstag, 25. Juni, ab 15.30 Uhr, in der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Veranstaltung der IHK Saar, des Saarländischen Kfz-Verbands und des Netzwerks Autoregion steht unter dem Motto „Digitale Transformation – wie geht es weiter im Autohandel und im After-Sales-Bereich?“.